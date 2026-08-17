Lluvias dan alivio a comunidades afectadas por la sequía en Sinaloa

Las lluvias que se han registrado recientemente en Sinaloa han permitido mejorar las condiciones en comunidades que enfrentaban los efectos de la sequía, aunque todavía existen localidades que requieren atención, informó el Secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Francisco Javier Barrón Aguayo.

Señaló que las precipitaciones han representado un alivio para distintas comunidades, particularmente ante las condiciones de falta de agua que se habían presentado en meses anteriores.

“Gracias a Dios ahorita está lloviendo. Las comunidades no están sintiendo tanto la sequía”, expresó.

Sin embargo, reconoció que las precipitaciones no han resuelto por completo las necesidades existentes en el estado, debido a que todavía hay comunidades que presentan afectaciones.

“Pero sí hay comunidades que faltan, son a las que vamos a atacar”, indicó.

El funcionario señaló que la atención estará dirigida principalmente a las localidades que continúan enfrentando dificultades derivadas de la falta de agua, con el objetivo de reducir los efectos de la sequía.

Las recientes lluvias han contribuido a mejorar el panorama para las comunidades sinaloenses, aunque las autoridades mantienen bajo seguimiento aquellas zonas donde las condiciones todavía representan un problema.