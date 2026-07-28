$!Lluvias dañan línea de transmisión; CFE restablece 25% del servicio eléctrico en Navolato

La Comisión Federal de Electricidad informó que trabaja de manera ininterrumpida para restablecer el suministro de energía eléctrica en el municipio de Navolato, luego de que las fuertes lluvias registradas en la región provocaran daños en estructuras de madera de la línea de transmisión Culiacán Poniente-Higuera-Navolato. De acuerdo con la empresa productiva del Estado, la falla ocurrió durante la madrugada de este lunes, lo que ocasionó interrupciones en el servicio para usuarios del municipio.







La CFE detalló que personal técnico y operativo de las áreas de Transmisión y Distribución fue desplegado para realizar las maniobras necesarias con herramientas, materiales y equipo especializado, a fin de recuperar la operación de la infraestructura afectada bajo los procedimientos técnicos y de seguridad establecidos. Como parte de los avances en las labores, la dependencia informó que se ha logrado restablecer el suministro eléctrico a 9 mil 385 usuarios, lo que representa aproximadamente el 25 por ciento de las personas afectadas por la interrupción del servicio.



