Lluvias dejan a Sinaloa con más agua almacenada que hace un año: Conagua

El buen comportamiento de las lluvias durante 2026 ha permitido que Sinaloa tenga actualmente más agua almacenada en sus presas que en la misma fecha del año pasado, informó la Comisión Nacional del Agua.

José Luis Acosta Rodríguez, director del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de Conagua, señaló que el estado acumula hasta ahora 543 milímetros de precipitación, lo que representa el 77.7 por ciento de lo que normalmente cae durante todo el año.

“Quiere decir que estamos al 77.7 por ciento de lo que cae en el año. Ya ha sido un buen año en lo que todavía nos falta septiembre, octubre, noviembre y diciembre”, dijo.

El funcionario explicó que las lluvias han tenido un comportamiento favorable principalmente de junio a septiembre. Indicó que junio y julio estuvieron por encima de la media, mientras que agosto quedó ligeramente por debajo.

En septiembre, hasta los primeros ocho días, se habían acumulado 65.2 milímetros, equivalente al 42.8 por ciento de la media mensual, que es de 152.4 milímetros.

Señaló que julio fue el mes con mayor precipitación hasta ahora, con 229 milímetros, alrededor de 30 por ciento por encima de su promedio.

Acosta Rodríguez destacó que este registro incluso superó la media histórica de agosto, que normalmente es el mes más lluvioso.

“Este mes de julio tuvimos 229 milímetros, 30 por ciento arriba de la media. Es el mes más de Europa, superando agosto. Sí, superando, inclusive el valor medio de agosto”, señaló.

La zona centro y sur del estado es donde se han concentrado las mayores precipitaciones. El registro puntual más alto corresponde a Elota, con 885 milímetros acumulados en una estación ubicada en la zona de la presa.

De acuerdo con el director de Conagua, las condiciones de lluvia también se han reflejado en los almacenamientos de las presas.

Actualmente, el sistema de presas de Sinaloa registra 6 mil 678 millones de metros cúbicos, equivalentes al 42.2 por ciento de su capacidad de conservación.

Ese volumen representa mil 246.9 millones de metros cúbicos más que los registrados en la misma fecha del año pasado.

“Este dato es muy importante en el sentido de que está una condición más favorable hasta este momento”, afirmó.

Acosta Rodríguez señaló que las condiciones son particularmente favorables para las presas del centro y norte de Sinaloa, donde se concentra la mayor superficie agrícola.

Para esa zona, una proyección realizada con 98 por ciento de probabilidad estimaba un almacenamiento de 6 mil 559 millones de metros cúbicos para el 1 de octubre. Sin embargo, el estado ya cuenta actualmente con 6 mil 678 millones.

“La buena noticia es que el día de hoy tenemos 6678 millones, que es mayor a lo que esperaríamos al 1 de septiembre, y es mayor a lo que esperaríamos al mes de octubre”, dijo.

Aunque las condiciones son favorables, Conagua todavía no define los volúmenes que serán asignados para el próximo ciclo agrícola, pues la determinación se realiza una vez que se conoce el almacenamiento al inicio de octubre.

“Esto se lleva normalmente en la primera quincena de octubre”, explicó Acosta Rodríguez.

Para los próximos meses, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional contempla lluvias importantes durante octubre, aunque el funcionario aclaró que eso no significa que será el mes más lluvioso del año.

Octubre tiene una media histórica de alrededor de 55 milímetros, pero el pronóstico apunta a precipitaciones de entre 75 y 100 por ciento por encima de ese promedio, lo que representaría aproximadamente entre 80 y 110 milímetros.