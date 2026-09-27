Lluvias dejan intransitable camino de acceso a Yameto; habitantes piden auxilio

Las lluvias registradas durante la noche del sábado 26 de septiembre, asociadas a la aproximación del Huracán Polo, generaron afectaciones en el campo pesquero Yameto, en Navolato, donde habitantes reportaron que el camino hacia Dautillos se encuentra prácticamente intransitable.

A través de redes sociales, ciudadanos solicitaron la intervención de las autoridades municipales ante las condiciones en que se encuentra la comunidad y señalaron que la situación está afectando actividades cotidianas, principalmente el traslado de estudiantes y maestros.

De acuerdo con uno de los reportes publicados, los niños que estudian fuera de Yameto no han podido trasladarse a sus clases, mientras que los maestros que acuden a la comunidad también enfrentan dificultades para ingresar.

“Es un caos lo que estamos viviendo”, señaló la persona que realizó el reporte, quien además indicó que proveedores y distribuidores tampoco han podido ingresar con normalidad a la comunidad.