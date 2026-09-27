Lluvias dejan intransitable camino de acceso a Yameto; habitantes piden auxilio

Las lluvias registradas durante la noche del sábado 26 de septiembre, asociadas a la aproximación del Huracán Polo, generaron afectaciones en el campo pesquero Yameto, en Navolato, donde habitantes reportaron que el camino hacia Dautillos se encuentra prácticamente intransitable.
A través de redes sociales, ciudadanos solicitaron la intervención de las autoridades municipales ante las condiciones en que se encuentra la comunidad y señalaron que la situación está afectando actividades cotidianas, principalmente el traslado de estudiantes y maestros.
De acuerdo con uno de los reportes publicados, los niños que estudian fuera de Yameto no han podido trasladarse a sus clases, mientras que los maestros que acuden a la comunidad también enfrentan dificultades para ingresar.
“Es un caos lo que estamos viviendo”, señaló la persona que realizó el reporte, quien además indicó que proveedores y distribuidores tampoco han podido ingresar con normalidad a la comunidad.
Los habitantes también alertaron sobre la presencia de mosquitos y solicitaron acciones de fumigación, además de expresar preocupación por las personas adultas mayores y quienes pudieran requerir atención médica, debido a las dificultades para salir hacia la carretera.
“Una enfermedad, ¿cómo le haremos para poder llegar a carretera?”, cuestionó la ciudadana en su publicación.
El reporte incluye un llamado al Ayuntamiento de Navolato para atender las condiciones del camino que comunica a Yameto con Dautillos.
Debido a esta denuncia, el Ayuntamiento de Navolato no ha informado sobre acciones para atenderla.