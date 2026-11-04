$!Lluvias dejan rezago en reparación de alumbrado público en Culiacán; prevén normalizar servicio en diciembre

Explicó que no todas las luminarias que permanecen apagadas están descompuestas, pues una de las principales causas de las fallas son los daños en las conexiones eléctricas, donde la humedad puede provocar cortocircuitos y dejar sin servicio varias lámparas al mismo tiempo.

“Esta temporada, principalmente julio, agosto, septiembre, octubre, sí es mayor demanda en atención. Estaremos en niveles normales a partir de la primera semana de diciembre”, declaró.

Pedro Ángel Angüis Solano, director de Alumbrado Público y Eficiencia Energética del municipio, reconoció que durante julio, agosto, septiembre y octubre aumenta la demanda de reparaciones debido a las precipitaciones, los vientos y las ramas que caen sobre las líneas eléctricas.

Las lluvias, los cortocircuitos y los daños en las conexiones eléctricas han incrementado los reportes por fallas en el alumbrado público de Culiacán, donde el Ayuntamiento prevé recuperar sus niveles habituales de atención hasta la primera semana de diciembre.

“El principal problema que tenemos es en las conexiones, tenemos una infraestructura dañada en sus sulfataciones, las lluvias provocan cortocircuitos y es lo principal que afecta”, señaló.

Como ejemplo, indicó que una falla en una conexión puede ocasionar que entre 20 y 30 luminarias dejen de funcionar, aunque los equipos no necesariamente estén dañados.

“Por ponerles un ejemplo, una falla con una conexión, podemos prender hasta 20, 30 lámparas. No significa que si hubieran apagado ahí, la lámpara no sirva”, explicó.

La dependencia tiene capacidad para atender entre 400 y 500 reportes semanales y cuenta con 23 cuadrillas de campo distribuidas en tres turnos, que trabajan todos los días, incluidos los festivos, desde las 7:00 hasta las 2:00 horas del día siguiente.

Sin embargo, los tiempos de respuesta varían según la cantidad de solicitudes y la prioridad de cada caso.

Angüis Solano aseguró que aproximadamente la mitad de los reportes se resuelve el mismo día o, a más tardar, al siguiente.

“Un dato importante, donde el 50 por ciento aproximadamente de todas las solicitudes nosotros lo atendemos el mismo día, más tardar el día siguiente”, afirmó.

Para alcanzar el 80 por ciento de atención, agregó, pueden transcurrir entre dos y tres semanas, por lo que todavía mantienen pendientes derivados de la mayor demanda registrada durante las lluvias.

“Ahorita ha dejado de llover, hemos estado avanzando con los retrasos que traemos y considero que en la primera semana de diciembre ya estaremos en condiciones de operación normales”, dijo.

Entre las zonas que actualmente concentran más reportes mencionó Cedros, Portalegre, Valle Alto y Villas del Río, en el norponiente de la ciudad.

Explicó que las reparaciones se priorizan de acuerdo con el riesgo que representan para la ciudadanía. Primero se atienden situaciones como cables en el suelo o postes a punto de caer; después se intervienen los bulevares y posteriormente las fallas individuales en las colonias.