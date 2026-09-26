$!Lluvias dejan tres vehículos varados y afectaciones en viviendas y calles en Culiacán

CULIACÁN._ Las lluvias de este sábado dejaron tres vehículos varados en distintos puntos de Culiacán, uno de ellos arrastrado por la corriente, además de inundaciones en una vivienda y restricciones al paso en algunas vialidades, informó la Coordinación Municipal de Protección Civil. Detalló que uno de los vehículos quedó atrapado dentro de un arroyo en la Avenida Tarahumaras y Constituyentes Manuel Rojas, en la Colonia Salvador Alvarado. En este caso, aseguró, que no se reportaron personas lesionadas.

La dependencia indicó que otro automóvil quedó varado en una corriente de agua en el cruce de los bulevares Emiliano Zapata y Victoria, donde sus ocupantes fueron puestos a resguardo. En ese mismo sector, una camioneta Kia fue arrastrada por la corriente. Su propietario, Ricardo, de 69 años, recibió apoyo de elementos de Bomberos Culiacán para salir de la zona.

Las lluvias también ocasionaron el ingreso de agua a una vivienda ubicada en la calle Alberto Einstein, entre Ciudades Hermanas, en la Colonia 5 de Mayo, donde viven seis adultos y dos menores. Durante los recorridos también fueron detectadas dos alcantarillas sin tapa: una en Avenida Cempoala y Tlaltico, en la Colonia Recursos Hidráulicos, y otra en el Bulevar Valle Alto, en el Fraccionamiento Villas del Río Élite.

Protección Civil reportó lluvias fuertes en sectores como La Conquista, 5 de Mayo, 10 de Mayo, El Vallado, Progreso, Emiliano Zapata, 4 de Marzo, Cedros, Riberas de Tamazula y Alturas del Sur. También se registraron precipitaciones en las inmediaciones de los arroyos Ejército de Occidente y Ganaderos.