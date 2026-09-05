$!Lluvias dejan vehículos varados, árboles caídos y cauces al límite en Culiacán

Las lluvias intensas y los fuertes vientos registrados durante la noche de este viernes dejaron vehículos varados en arroyos y canales, árboles caídos, un poste quebrado, un socavón y otras afectaciones en distintos sectores de Culiacán.

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que fueron rescatados los ocupantes de cinco vehículos que quedaron atrapados en cauces de arroyos y canales pluviales en las colonias Rincón de Alameda, Buenos Aires, Popular, Valle Bonito y Emiliano Zapata y que todas las personas se encuentran a salvo y sin lesiones.

También, atendieron reportes por cinco árboles caídos sobre vialidades y un vehículo, en Infonavit Humaya, Guadalupe Victoria, Las Quintas, Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz de Domínguez. En uno de estos casos participó personal del Ejército Mexicano.

Entre las afectaciones se reportó además un poste quebrado sobre la avenida Xicoténcatl, en la colonia Periodistas, el cual quedó sostenido por cableado de telecomunicaciones, por lo que el caso fue canalizado a Telmex.