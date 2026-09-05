$!Lluvias dejan vehículos varados, árboles caídos y cauces al límite en Culiacán

Las lluvias intensas y los fuertes vientos registrados durante la noche de este viernes dejaron vehículos varados en arroyos y canales, árboles caídos, un poste quebrado, un socavón y otras afectaciones en distintos sectores de Culiacán.
La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que fueron rescatados los ocupantes de cinco vehículos que quedaron atrapados en cauces de arroyos y canales pluviales en las colonias Rincón de Alameda, Buenos Aires, Popular, Valle Bonito y Emiliano Zapata y que todas las personas se encuentran a salvo y sin lesiones.
También, atendieron reportes por cinco árboles caídos sobre vialidades y un vehículo, en Infonavit Humaya, Guadalupe Victoria, Las Quintas, Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz de Domínguez. En uno de estos casos participó personal del Ejército Mexicano.
Entre las afectaciones se reportó además un poste quebrado sobre la avenida Xicoténcatl, en la colonia Periodistas, el cual quedó sostenido por cableado de telecomunicaciones, por lo que el caso fue canalizado a Telmex.
En avenida Nicolás Bravo y bulevar Ciudades Hermanas se atendió un registro cuya tapa fue desplazada, mientras que en la calle Estado de Veracruz y bulevar Eldorado, en Las Quintas, se detectó un socavón, ambos casos canalizados a las áreas correspondientes.
Otra de las incidencias ocurrió en un cuarto de máquinas ubicado sobre el bulevar Rolando Arjona Amabilis, en El Vallado, donde un transformador resultó dañado y fue necesaria la intervención de Bomberos Culiacán.
Luego de las lluvias de la noche, Protección Civil informó que mantiene este sábado el monitoreo de arroyos, canales y zonas susceptibles de inundación.
El arroyo Agustina Ramírez se encuentra entre 80 y 100 por ciento de su capacidad, mientras que el Capistrano llegó al 100 por ciento. También se reportan niveles elevados en El Piojo, Dren Bacurimí y otros cauces.
Además, registró un desbordamiento sobre la calle Escobedo, en la colonia Miguel Hidalgo.
Como medida preventiva, permanece restringido el paso vehicular en algunos puntos de arroyos y canales, entre ellos Hilario Medina y Sexta, así como Alberto Terrones y Tarahumaras. El Parque Acuático también continúa completamente inundado.
Durante la jornada de atención se realizaron 34 recorridos preventivos para detectar condiciones de riesgo y atender reportes de la población.
Protección Civil exhortó a la ciudadanía a evitar cruzar cauces y no circular por vialidades con acumulación de agua, además de mantenerse atenta a los avisos oficiales y llamar al 911 en caso de emergencia.