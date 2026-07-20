Lluvias del fin de semana dejan encharcamientos y fallas eléctricas sin afectaciones mayores en Sinaloa: Protección Civil

Las lluvias registradas durante el fin de semana en diversos municipios de Sinaloa dejaron encharcamientos, la caída de un árbol y algunos reportes de interrupciones en el suministro de energía eléctrica, aunque sin afectaciones mayores, informó el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas.

Detalló que las precipitaciones se presentaron en Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa municipio, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Culiacán, Eldorado, Navolato y Mazatlán.

“Con base en la información que nosotros tenemos, llovió en Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa municipio, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Culiacán, Eldorado, Navolato y Mazatlán”, indicó.

Explicó que uno de los municipios con mayores reportes fue Guasave, donde se presentaron encharcamientos importantes, aunque sin consecuencias de gravedad.

“Algunos municipios como Guasave tuvieron encharcamientos importantes; no reportaron afectaciones más que un árbol caído”, señaló.

Navarrete Cuevas agregó que en El Fuerte y Choix también se registraron lluvias intensas y algunos reportes relacionados con el servicio eléctrico, mismos que fueron canalizados a la Comisión Federal de Electricidad.

Asimismo, informó que en Choix se restringió el acceso al río por el parque lineal conocido como Vado, debido al incremento en el nivel del cauce.

“En Choix reportaron que limitaron la entrada al río por el parque lineal Vado, ya que está un poco elevado. Es lo único que reportaron ellos”, comentó.

Respecto al pronóstico para este inicio de semana, el director de Protección Civil indicó que las lluvias más intensas continuarán concentrándose en la zona serrana del Estado.

Precisó que para este lunes y martes se esperan acumulados de 25 a 50 milímetros en El Fuerte, Choix, Sinaloa municipio y Badiraguato; lluvias de 5 a 25 milímetros en Guasave, Ahome, Salvador Alvarado, Angostura, Mocorito y San Ignacio; y precipitaciones ligeras, de 1 a 5 milímetros, en Juan José Ríos, Navolato, Culiacán, Cosalá, Elota y Concordia.

“El pronóstico sigue en zona de montaña, lo más fuerte. Hoy y mañana pudieran entrar lluvias de 25 a 50 milímetros en El Fuerte, Choix, Sinaloa municipio y Badiraguato”, explicó.

Además, advirtió que el sistema meteorológico también favorecerá rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora, así como oleaje de entre uno y dos metros en el litoral sinaloense.

“También se podrían presentar rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y olas con variaciones de uno a dos metros en el mar, para que las familias que están yendo a las playas estén atentas a las variaciones del oleaje”, concluyó.