$!Lluvias fuertes se extienden en Sinaloa; Genevieve mantiene influencia con bandas nubosas y oleaje elevado

Las lluvias se generalizaron en diversas regiones de Sinaloa durante la madrugada y la mañana de este lunes 27 de julio, con reportes de precipitaciones moderadas y fuertes en municipios del centro y sur del Estado, mientras el huracán Genevieve, categoría 5, continúa generando condiciones favorables para lluvias en el occidente del País.

De acuerdo con reportes en tiempo real de Protección Civil, se registró lluvia intensa sobre la autopista Mazatlán-Culiacán, mientras que en Elota se presentó lluvia moderada y en Eldorado las precipitaciones oscilaron entre moderadas y fuertes.

También se reportó lluvia fuerte sobre la carretera Culiacán-Mazatlán, a la altura del kilómetro 173, así como en distintos tramos de la autopista Culiacán-Mazatlán, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas extremar precauciones y evitar cruzar arroyos o vialidades inundadas.

En Mazatlán, las lluvias fuertes comenzaron desde la madrugada, lo que motivó recorridos preventivos por parte de las autoridades municipales para monitorear posibles afectaciones y atender cualquier emergencia.

El pronóstico meteorológico matutino emitido por Protección Civil del Estado indica que durante este lunes se esperan lluvias fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros, en los municipios de Guasave, Salvador Alvarado, Mocorito, Angostura, Navolato, Culiacán, Eldorado y Elota.

Además, se prevén lluvias moderadas, de entre 5 y 25 milímetros, en Ahome, Juan José Ríos, El Fuerte, Sinaloa municipio, Badiraguato, Cosalá, San Ignacio y Concordia, mientras que en Choix, Mazatlán, Rosario y Escuinapa se estiman precipitaciones ligeras durante la mañana.

No obstante, el pronóstico advierte que en los municipios del sur la intensidad de las lluvias volverá a incrementarse durante la noche.

Las autoridades también alertaron sobre la posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora en las zonas donde se desarrollen tormentas, además de temperaturas máximas que oscilarán entre los 34 y 38 grados Celsius.

Genevieve se intensifica

En el Océano Pacífico, el huracán Genevieve alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

A las 03:00 horas de este lunes, su centro se localizaba a 855 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, rachas de 315 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 20 kilómetros por hora.