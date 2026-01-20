$!Lluvias fuertes y descenso en las temperaturas en zonas altas se esperan en Sinaloa

Este martes 20 de enero, Sinaloa enfrenta un panorama meteorológico complejo debido a la interacción de diversos fenómenos que traerán desde precipitaciones fuertes hasta un marcado descenso en las temperaturas de las zonas altas.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, la presencia de una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el noroeste del País, en combinación con la corriente en chorro subtropical, está generando condiciones de inestabilidad.

Al acontecimiento natural se le suma el establecimiento de un canal de baja presión que, al interactuar con el flujo de humedad proveniente del Océano Pacífico, mantiene los cielos de medio nublados a nublados en gran parte del territorio sinaloense.

Más allá del calor habitual, la atención se centra hoy en la intensidad de las lluvias y el frío serrano, se pronostican lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros específicamente en los municipios de Badiraguato, Cosalá y San Ignacio.

Las autoridades advierten que estas precipitaciones podrían originar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos o inundaciones en dichas zonas.

En cuanto a las temperaturas, el amanecer del miércoles se espera que el termómetro descienda significativamente, alcanzando entre 7 y 14 grados en las zonas de montaña, mientras que en el resto de Sinaloa las mínimas oscilarán entre los 15 y 20 grados.