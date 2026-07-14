Lluvias intensas azotan sectores de Culiacán y Sinaloa de Leyva; Protección Civil llama a la precaución

Este martes 14 de julio de 2026, fuertes precipitaciones se han registrado en diversos puntos del estado, provocando alertas por parte de las autoridades locales ante el riesgo de inundaciones y crecida de cuerpos de agua.
De acuerdo con los reportes en tiempo real de Protección Civil del Gobierno de Sinaloa, sectores de la capital sinaloense como Lomas de San Isidro y la colonia Villa Bonita han experimentado lluvias fuertes durante la tarde.
Por su parte, en el municipio de Sinaloa de Leyva, se reportaron precipitaciones de intensidad moderada.
Ante este panorama, la dependencia estatal emitió una recomendación urgente a la ciudadanía para evitar cruzar arroyos o calles que presenten niveles de inundación, con el fin de prevenir accidentes o situaciones que pongan en riesgo la integridad física de los automovilistas y peatones.
Las autoridades recordaron que, ante cualquier situación de riesgo o contingencia derivada de las condiciones climáticas, la población debe comunicarse de inmediato al número de emergencias 9-1-1.
Se exhorta a los habitantes de las zonas afectadas a mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar precauciones mientras persistan las condiciones de mal tiempo en la entidad.