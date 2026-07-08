Lluvias movilizan a policías municipales para atender incidentes en Culiacán

Las lluvias que se han registrado este martes en Culiacán provocaron la movilización de elementos de la Policía Municipal y Tránsito, quienes realizaron recorridos en distintos sectores de la ciudad para atender incidentes y brindar apoyo a la población.

De acuerdo con la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, entre las acciones realizadas durante la jornada destaca el reacomodo de semáforos que fueron desplazados por las fuertes rachas de viento.

Así como auxilio a automovilistas cuyos vehículos quedaron detenidos por fallas mecánicas mientras se presentaban las precipitaciones.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía manejar con precaución, reducir la velocidad y seguir las indicaciones de los elementos de Tránsito.