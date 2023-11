“Yo tenía una casita mira, allá está, mi pedacito, donde tenía una casita de lámina yo vivía sola, pues soy viuda, vivía sola con un hijo, me tumbó la casita, no ocupé sacar los pedazos, la misma agua se la llevó, nomás tronó y ya se acabó la casa, se la llevó el aire, se la llevó el agua, es un río, aquí es un río” lamentó.

“No, a ella no le llegó el cheque, porque vinieron a apuntarte una vez y la apuntaron y ya después ella tenía un negocio de los niños en Culiacán y cuando vinieron, pues ya no, volvieron a ratificar pero pues ella no estaba y pues no le valió la primera vez, ya le dejaron por fuera y ella sí lo ha necesitado porque a ella se le mojaron muchas más cosas que a nosotros”, dijo Maribel, madre de tres niños.

Recordó que tuvo que pasar una semana para que sus actividades cotidianas pudieran restablecerse, además de la gran cantidad de ropa que tuvo que tirar al quedar impregnada por el agua sucia del dren.

“Nosotros siempre decíamos, nos vamos a inundar si llueve porque pues el dren que había aquí está lleno de zacate como se dice, la comisaria hizo el intento de meter solicitud,pero decía ya he metido solicitud pero pues no, no hay respuesta, pero ella hacía su lucha de meter solicitud para limpiarlo pero pues hicieron caso omiso, nunca hicieron nada por eso” reclamó.

Mientras tanto, Marisela vive al frente de la carretera y del dren, es una mujer de 51 años, que es jornalera agrícola, se quedó sin refrigerador y estufa, aparte, tiene miedo de los animales que puedan estar habitando el dren que está lleno de hierba.