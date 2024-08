Las recientes lluvias registradas en las zonas serranas de Sinaloa han permitido aminorar los efectos del estiaje en el sector ganadero local, sin embargo, aún se necesita mayor captación de agua principalmente en las presas de la entidad, advirtió el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa.

Faustino Hernández Álvarez mencionó que como parte de las actividades tomadas para afrontar la sequía, hay 11 poceras distribuidas en todo el estado, sobre todo en regiones de montaña y costa, a fin de ayudar a los ganaderos con la captación de agua.

“Las lluvias vienen a calmar este problema, o a mitigar el problema de la escasez del agua que teníamos y la alimentación, claro que es una bendición. Y sobre todo bajo el esquema que hicimos en el pasado y estamos haciendo coadyuvando el esfuerzo, siguiendo el ritmo de trabajo haciendo pozos profundos para tener pozos profundos, para tener disposición de agua. Hay ahorita 11 poceras distribuidas en el estado de Sinaloa, con el único objetivo de ayudar a los ganaderos con este problema del agua”.

“No está arreglado el problema. Para que se pueda arreglar el problema de nosotros necesitamos que siga lloviendo y que las presas tengan almacenamiento disponible para tener un ciclo agrícola normal”, dijo.

Explicó que los mayores beneficios de estas precipitaciones es el crecimiento del pasto que sirve para alimentar y mantener en buen estado al ganado.

Comentó que la escasez de agua dejó muertes de cabezas de ganado en zonas puntuales del estado, pero que en términos generales no representó grandes problemas en el sector.

“Hubo hechos aislados de muertes, hay que decirlo, de muerte, no mortandad, pero esto ha sido cíclico, debido a que mucho ganado que está flaco, pues si no les das las condiciones, tiende a morir, pero en lo general, la verdad no hemos tenido ese problema grave”.

“Es un perjuicio, en el momento que se le muere un animal a un ganadero, es lamentable porque pierde ahí 10, 15 mil, hasta 18 mil pesos, es lamentable”, recalcó.

A finales de mayo, líderes ganaderos en la región sur del estado reportaron la pérdida de aproximadamente 100 cabezas de ganado, producto de complicaciones generadas por el estiaje, así como la falta de recursos del ganadero.

En su reporte diario, la Comisión Nacional del Agua reportó que las presas de Sinaloa se encuentran al 17.1 por ciento de su capacidad de almacenamiento.