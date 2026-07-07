Lluvias retrasan reapertura de carriles en el Bulevar Pedro Infante, en Culiacán

Las lluvias registradas la noche del lunes retrasaron los trabajos para habilitar los dos carriles de circulación que permanecerán abiertos en el Bulevar Pedro Infante, como parte de la primera etapa de las obras del nuevo puente vehicular, informó la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa.

La dependencia estatal explicó que las condiciones climáticas impidieron concluir las labores programadas durante la noche, por lo que la reapertura de los dos carriles de circulación se realizará a las 12:00 horas de este martes.

Los carriles corresponden al sentido que permanecerá habilitado durante las próximas cuatro semanas, mientras continúan los trabajos de construcción del nuevo puente a un costado del Congreso del Estado.

La Secretaría de Obras Públicas pidió a los automovilistas tomar precauciones y atender la señalización vial, ya que el resto de la circulación permanecerá restringido conforme al esquema anunciado para esta etapa de la obra.