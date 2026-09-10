Lluvias rompen pavimento y provocan fugas de aguas negras en Balcones del Valle, en Culiacán

Las recientes lluvias provocaron daños en el pavimento y fugas de aguas negras en calles de la Colonia Balcones del Valle, también conocida como Villa Verde, por lo que vecinos solicitaron atención urgente de las autoridades municipales.

El problema se concentra en la Calle Oslo, en el cruce con las calles Berlín y Londres, donde, de acuerdo con habitantes del sector, las precipitaciones ocasionaron afectaciones en el pavimento y las aguas residuales comenzaron a filtrarse por distintos puntos de la zona.

Los vecinos señalaron que las fugas de aguas negras han recorrido el sector, generando condiciones insalubres y afectando la circulación y las condiciones de las vialidades.

Ante esta situación, habitantes de Balcones del Valle solicitaron al Ayuntamiento de Culiacán y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán atender el problema de manera urgente, tanto para reparar las afectaciones en el sistema de drenaje como para rehabilitar el pavimento dañado.

Los habitantes hicieron un llamado a las autoridades a realizar una revisión de la infraestructura sanitaria y de las vialidades afectadas, debido a que las fugas representan un riesgo sanitario y podrían continuar agravándose con las lluvias.