$!Lluvias se disipan el norte de Sinaloa; pronóstico apunta al centro este fin de semana

Las lluvias provocados por los remanentes del fenómeno “Lorena” se disiparon en la zona norte de Sinaloa, y ahora el pronóstico para este fin de semana advierte de precipitaciones para la región centro de la entidad.
Según estimaciones de especialistas y autoridades, dentro de las próximas 48 horas, que abarcan sábado y domingo, los acumulados de lluvia se concentrarán en la zonas de montaña, en la limítrofe con el estado de Durango.
“Se espera sean ahora en el centro del estado pero cargadas en la sierra de Durango estimadas en 80 mm que caerían en la cuenca de la presa José López Portillo o Comedero principalmente. El resto del estado se esperan lluvias dispersas cargadas hacia la sierra por la tarde noche en su mayoría y de baja intensidad”, expuso el Geofísico Juan Espinosa Luna.
“También se presenta el estimado de lluvias para las próximas 48 horas (domingo) donde se esperan torrenciales lluvias pero en Durango y nuevamente en la zona de la cuenca de la presa Comedero y también en el municipio de Culiacán, Tamazula, Durango (presa Sanalona) y el Salto En Durango”, agregó el experto.
De acuerdo con Protección Civil de Sinaloa, durante el transcurso de este sábado persistirán temperaturas altas entre 34 y 39 grados con baja nubosidad, y hacia la tarde-noche incrementarán las probabilidades de lluvia, principalmente en el centro.
Los municipios con lluvias fuertes serían San Ignacio, Cosalá, y las regiones de montaña colindantes con Durango; mientras que en Culiacán, Angostura, Guasave, Badiraguato, Eldorado, Elota, Concordia, Juan José Ríos y Ahome hay pronóstico de lluvias ligeras.