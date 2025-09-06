$!Lluvias se disipan el norte de Sinaloa; pronóstico apunta al centro este fin de semana

Las lluvias provocados por los remanentes del fenómeno “Lorena” se disiparon en la zona norte de Sinaloa, y ahora el pronóstico para este fin de semana advierte de precipitaciones para la región centro de la entidad.

Según estimaciones de especialistas y autoridades, dentro de las próximas 48 horas, que abarcan sábado y domingo, los acumulados de lluvia se concentrarán en la zonas de montaña, en la limítrofe con el estado de Durango.

“Se espera sean ahora en el centro del estado pero cargadas en la sierra de Durango estimadas en 80 mm que caerían en la cuenca de la presa José López Portillo o Comedero principalmente. El resto del estado se esperan lluvias dispersas cargadas hacia la sierra por la tarde noche en su mayoría y de baja intensidad”, expuso el Geofísico Juan Espinosa Luna.