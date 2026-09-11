$!Lluvias se extienden en Culiacán; reportan granizo en sector norte

Las lluvias se extendieron este viernes hacia distintos sectores de Culiacán y estuvieron acompañadas por granizo durante algunos minutos en la zona de La Conquista, al norte de la ciudad.

El Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa informó que las precipitaciones avanzaron durante la tarde y pasaron de moderadas a fuertes e intensas en distintos puntos de la capital sinaloense.

El monitoreo de Protección Civil Estatal registró lluvia moderada alrededor de las 15:00 horas en la sindicatura de Aguaruto y posteriormente en sectores como La Primavera.