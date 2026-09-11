$!Lluvias se extienden en Culiacán; reportan granizo en sector norte

Las lluvias se extendieron este viernes hacia distintos sectores de Culiacán y estuvieron acompañadas por granizo durante algunos minutos en la zona de La Conquista, al norte de la ciudad.
El Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa informó que las precipitaciones avanzaron durante la tarde y pasaron de moderadas a fuertes e intensas en distintos puntos de la capital sinaloense.
El monitoreo de Protección Civil Estatal registró lluvia moderada alrededor de las 15:00 horas en la sindicatura de Aguaruto y posteriormente en sectores como La Primavera.
Cerca de las 16:00 horas, las condiciones se intensificaron en la zona de Recursos Hidráulicos.
Además de Culiacán, el sistema de lluvias se mantiene activo en otros municipios del centro y norte de Sinaloa, con posibilidad de extenderse hacia Guasave, Mocorito, Cosalá, Eldorado, Badiraguato y Sinaloa municipio durante el resto de la tarde.
Protección Civil señaló que las precipitaciones pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora.
Ante la continuidad de las lluvias, la dependencia advirtió sobre posibles encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, así como incrementos en el nivel de arroyos y canales.
Protección Civil recomendó a la población evitar cruzar arroyos, canales o calles inundadas y mantenerse atenta a la evolución de las condiciones meteorológicas.
En caso de emergencia, llamó a comunicarse al 911.