$!Lluvias se generalizarán en Sinaloa esta tarde-noche

La probabilidad de lluvias tenderá a generalizarse durante la tarde-noche de este domingo en Sinaloa, con precipitaciones que podrían alcanzar hasta 75 milímetros en algunos municipios, informó Protección Civil estatal.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico vespertino de las 18:15 horas, la nubosidad se intensificó en zonas de montaña y municipios del norte del estado, donde ya se registra actividad eléctrica en El Fuerte, Choix y Escuinapa, así como en los límites de Culiacán con Cosalá.

Las lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, se prevén en Badiraguato y Culiacán.

En tanto, se pronostican lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, para El Fuerte, Choix, Sinaloa municipio, Guasave, Salvador Alvarado, Mocorito, Angostura, Cosalá y Escuinapa.

Las lluvias moderadas, de 5 a 25 milímetros, podrían presentarse en Ahome, Juan José Ríos, Navolato, Eldorado, Elota, San Ignacio, Concordia, Mazatlán y Rosario.