Lo de Sergio Torres puede ser tema político; ‘la UAS se audita cada año’, defiende Madueña

La Universidad Autónoma de Sinaloa se somete a auditorías cada año; los señalamientos del Diputado local Sergio Torres podrían tener un trasfondo político para captar adeptos, defendió el Rector Jesús Madueña Molina.

El legislador de Movimiento Ciudadano cuestionó la transparencia en el manejo de los recursos de la institución y planteó la necesidad de una auditoría forense.

En ese sentido, Madueña Molina aseguró que la Universidad se somete cada año a auditorías tanto por la Auditoría Superior de la Federación como por la Auditoría Superior del Estado, además de revisiones internas.

Afirmó que el año pasado la UAS tuvo una auditoría forense que, dijo, ya fue solventada en su totalidad, incluyendo aspectos relacionados con la nómina, adquisición de bienes y activos.

“Él decía de una auditoría forense, si acaba de cerrar una auditoría forense. Aquí tenemos a la secretaria de Finanzas. La Universidad cada año tiene auditoría integral, es decir, te revisan todos los recursos. Pero tuvimos una auditoría forense el año pasado que ya está complementada, no sé cómo le llaman los financieros, pero ya está totalmente solventado al 100 por ciento”, aseguró.

“Yo jamás voy a hablar mal de él, simplemente decir que a lo mejor lo está haciendo como un tema político para captar adeptos, yo no me voy a meter a ese juego”, apuntó.

Madueña Molina insistió en que toda la información sobre el uso de los recursos de la UAS está disponible en los portales de las auditorías y en los reportes financieros que se entregan a los órganos legislativos.

“Ahí están las auditorías. Las puede revisar si gusta, están en los portales de la Auditoría Superior de la Federación, de la Auditoría Superior del Estado, y ahí están también los estados financieros que se entregan”, defendió.