$!Lo importante es evitar la impunidad en ataque contra diputados de MC en Culiacán: Morena Sinaloa

Señaló que, además del proceso legal, es importante la recuperación de los legisladores afectados.

“Lo importante es que no quepa la impunidad. Se está viendo que la pronta y rápida actuación de las autoridades ya hay un presunto responsable, detenido, vamos a esperar la información, pues oficial”, subrayó.

En ese sentido, calificó como pronta y rápida actuación de las autoridades tras detener a un presunto responsable.

Lo importante en el ataque armado contra Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, diputados de Movimiento Ciudadano, en Culiacán, es evitar la impunidad, puntualizó Edgar Barraza Castillo, dirigente estatal de Morena en Sinaloa.

“Es eso, que no quede impune, ver la pronta y rápida actuación de las autoridades para este caso y también la recuperación de tanto el diputado Sergio Torres como la recuperación de la diputada Ely Montoya”, subrayó.

El pasado miércoles 28 de enero, los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya fueron víctimas de un ataque directo por parte de civiles armados mientras circulaban en su vehículo.

Tras la agresión, los atacantes abandonaron su unidad en el lugar de los hechos. En el atentado también resultó herido el chofer de Torres Félix.

De acuerdo con Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya sufrió heridas graves en el rostro que habrían comprometido la visión de uno de sus ojos de forma permanente.

No obstante, tras responder favorablemente al tratamiento, fue dada de alta este lunes 2 de febrero, aunque permanecerá bajo supervisión médica. Por su parte, el diputado Sergio Torres continúa internado en terapia intensiva bajo manejo especializado.

Un día después del ataque, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció las primeras detenciones, sin precisar identidades.

Posteriormente, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, vinculó a los responsables con una célula de “Los Chapitos”.

No fue sino hasta el 3 de febrero cuando se confirmó la captura de Jesús Emir “N”, alias el “Compa Güero” o “Radio 13”.

Según las autoridades, el detenido desempeñaba funciones logísticas clave para la organización criminal, encargándose del control de radios, la adquisición de drones y la instalación de cámaras de vigilancia para monitorear el movimiento de las fuerzas de seguridad.

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia revela que Jesús Emir “N” trabajó en el Ayuntamiento de Culiacán entre 2018 y 2021, desempeñándose como personal eventual en el Parque Culiacán 87.

Asimismo, registros oficiales lo señalaban como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con una afiliación vigente desde junio de 2019.

Ante la difusión de estos datos, el PRI estatal emitió un comunicado deslindándose del detenido, asegurando que fue dado de baja definitiva del padrón al no refrendar su militancia durante el último proceso de depuración nacional.