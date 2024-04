Luis Enrique Alcantar Bacasegua nació en la ciudad fronteriza, Nogales Sonora, pero cuando él tenía 11 años su familia emigró para Ahome, Sinaloa, para tener una mejor calidad de vida cerca de sus abuelos.

Allí terminó la primaria, secundaria y preparatoria, pero siempre extrañando la frontera. A los 19 tomó la decisión de dejar la universidad y volver para trabajar y estudiar Ingeniería Electrónica, que era su idea principal.

Comenzó su vida laboral en una empresa, en donde aprendió a cómo utilizar maquinaria para la fabricación de distintos productos y con lo que aprendía de la escuela lo complementaba.

“Bueno, trabajaba en una fábrica en Nogales, trabajaba como maquinista, así como tipo técnico en máquinas”, mencionó Luis Enrique.

Después de tres años, un amigo se contactó con él para decirle que se había ido a Finlandia y que si quería trabajar usando maquinaría en una empresa de allá.

“Me habló un día y me dijo que si no quería trabajar con él y ya me envía un contacto al cual yo le envié curriculum y ya cuando pues, le envié curriculum tuve entrevista con ese individuo al que le envié curriculum y me aceptó”, comentó.

“Sí duró algo de tiempo en dar paso, en dar seguimiento porque pues, aparte no sólo era la contratación pues, era pedir un permiso de trabajo al Consulado Finlandés, allá a la Ciudad de México y todo eso”, señaló Alcantar Bacasegua.