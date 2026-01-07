$!Lo más importante es cumplir los deseos de sus historias, dice Adrián López Ortiz sobre la campaña ‘Sé Un Rey Mago’

CULIACÁN._ La entrega de regalos de la campaña “Sé Un Rey Mago”, una tradición que cumple 26 años transformando cartas en sonrisas, fue encabezada por Adrián López Ortiz, director general de Noroeste. En esta edición se estrechó lazos con quienes más necesitan un rayo de luz, apoyando a las familias de los colectivos de búsqueda. Durante el evento, López Ortiz destacó que, aunque la campaña ha evolucionado a lo largo de más de dos décadas, los últimos dos años han sido significativos al realizarse tanto en Mazatlán como en Culiacán, trabajando codo a codo con colectivos como Sabuesos Guerreras.

Con un mensaje de profunda gratitud hacia María Isabel Cruz Bernal, lideresa de Sabuesos Guerreras y representante del colectivo, el directivo subrayó que el objetivo principal fue tener un momento agradable. “Lo más importante hoy es pasar un rato bonito y cumplir los deseos de las historias que nos dejaron contar”, señaló López Ortiz.









El director de Noroeste fue enfático al señalar que el periódico no actúa solo, sino como un facilitador de la generosidad sinaloense. “No somos más que el conducto de todos nuestros clientes, lectores, patrocinadores y amigos que se suman a esta colecta”, afirmó. De igual manera, reconoció que la labor de Noroeste es organizar y transmitir para asegurar que los obsequios lleguen a las manos de los pequeños que escribieron sus peticiones. El éxito de esta jornada de color y alegría es el resultado de un esfuerzo integral detrás de cámaras; desde el equipo de redacción, encargado de dar voz a las historias de los niños, hasta los departamentos de administración y publicidad, todos trabajaron para que el evento fuera un espacio de esparcimiento y sensibilidad social. López Ortiz cerró su intervención invitando a las familias a divertirse y disfrutar el momento, reafirmando el compromiso del diario con la comunidad, que es sensibilizar a la sociedad a través de las historias y servir como ese puente necesario para que la magia no se detenga, especialmente en contextos donde la unión familiar es el tesoro más buscado.