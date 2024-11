Lo más importante es estar vivas, el cabello volverá a crecer: Mar Emilia paciente de cáncer de mama

CULIACÁN._ A Mar Emilia le quedan cuatro quimioterapias, lleva ocho, perdió su cabello y su seno izquierdo, pero este día envuelta entre el calor de su familia y amigos completó una de las rutas de la Carrera Rosa contra el cáncer de mama, enfermedad que confronta desde el 20 de junio pasado.

Es corredora, y con su equipo y amigos, corría maratones en Mazatlán; es esposa y mamá una pequeña de 7 años, pero también es una luchadora y con su historia de vida alienta a otras mujeres en la misma situación.

“Sientes que se te cae el mundo encima, y lo único que dices es no me quiero ir, quiero seguir viviendo y aquí estamos, ya me quedan cuatro quimioterapias”, enfatiza.

Fue detectada con cáncer tras descubrir un pequeño bulto en su seno izquierdo y acudir al médico.

Con dolor recuerda el proceso después de una quimio. A sus 33 años ha padecido el desgaste físico, emocional y la reflexión sobre su identidad como mujer tras perder un seno.

“Después de tu quimioterapia duras 4 días sin poder abrir los ojos, entonces el hecho de que se te caiga tu cabello, a mí me quitaron toda mi mama izquierda, como mujer es algo muy impresionante”, señala.

Mar Emilia descubrió que la esencia de la vida es vivirla, se niega a permitir que estas pérdidas definan su identidad y evoca sus palabras a otras mujeres que quizá las necesiten para cambiar el rumbo de su vida.

“Lo importante es estar vivas, ya el cabello va a crecer, el pecho me puedo poner un implante entonces estamos vivas, tóquense, explórense, una detección temprana hace la diferencia, aquí estoy yo”, expresó.