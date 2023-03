CULIACÁN._ El Gobernador Rubén Rocha Moya acusó al Partido Sinaloense de violar la autonomía universitaria y utilizar su estructura.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal dijo que hay partidos políticos como el Partido del Trabajo, quienes se crean con un cacique, con una familia y luego buscan acomodo.

“Eso es lo que ha hecho el PAS, pero lo más grave que ha hecho el PAS es haberse creado y sobrepuesto a la estructura universitaria y violar acremente la autonomía de la universidad”, sentenció Rocha Moya.

“Porque los partidos políticos son entidades públicas pero externas a la universidad, y ahí está muy claro que es un partido político que está sobrepuesto en la estructura de la universidad, es decir, hacer la universidad un partido político que se llama PAS, ese es el mayor daño que ha hecho”.

Rocha Moya comentó que el PAS debería estar agradecido con Morena porque le dieron ocho diputaciones y cinco presidencias municipales con la alianza electoral en las elecciones del 2021.

“De las ocho diputaciones, no ganaron ni una, todas las ganó el voto de Morena; de las cinco presidencias, solo una ganaron”, dijo el Gobernador.

Comentó que además le otorgó dos secretarías al Partido Sinaloense, la de Turismo y la de Salud, que fue encabezada por Héctor Melesio Cuén Ojeda, fundador del PAS; y estas no estaban contempladas en el acuerdo electoral que establecieron.

“Ellos recibieron de nuestra parte un trato al que particularmente Héctor no honró, al traerlo como Secretario, que no fue acuerdo, Secretario de Salud, no hubo ningún acuerdo electoral para eso”, acusó.

Narró que el acuerdo incluía solo las diputaciones y alcaldías, pero las actividades que emprendió Cuén Ojeda al interior del gobierno lo llevaron a salir de la administración de Rocha Moya.

“Pero se metió a hacer activismo al estilo, dijo ‘ya tengo a la UAS, ahora quiero tener al gobierno’ y eso daña, esas conductas dañan porque no son compañeros de viaje confiables”, fustigó el Gobernador.

“Cuén es cacique y donde quiera se quiere comportar como tal, es decir, él no podía tener el mando del Gobernador, no puede estar bajo el mando del Gobernador y por lo tanto él se dedicó a realizar sus actividades que lo llevaron al final a tenerse que retirar del gobierno”.

Afirmó Rocha Moya que el apoyo del PAS aportó a Morena el siete por ciento de los votos que obtuvo en las elecciones del 2021, en las que resultó ganador a la Gubernatura.

“Ellos no hubieran ganado solos ninguna porque les ayudó el hecho que fueran junto con nosotros”, subrayó.

“De manera que si se quiere llevar el siete, Héctor Cuén, que se lo lleve, no me afecta en nada, hubiera ganado con 17 por ciento”.