A pesar de ser mediodía, locales del Centro de Culiacán han iniciado el cierre de puertas y cortinas, tras el reporte de supuestos enfrentamientos y detonaciones de armas de fuego registradas este martes en diversos sectores de la ciudad.

Durante la mañana, el presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán, Óscar Sánchez Beltrán había informado que los negocios del Centro habían reanudado actividades, entre ellos, mercados, supermercados, cocinas y establecimientos de limpieza.

“Hemos cambiado el protocolo, no cerraremos hasta que no sea un riesgo inminente para nuestros colaboradores y los ciudadanos. Estamos aguantando, estamos esperando información oficial de las autoridades, trataremos de no caer en pánico, no estamos dejando ir al personal, mucho personal se quiere ir; sin embargo, creemos que es más seguro tenerlos en nuestros negocios”.

En ese sentido, informó que solicitó al Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil y al Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Sergio Antonio Leyva López un anillo de seguridad para que “blinden” el Centro de la ciudad y no entre la violencia al primer cuadro.