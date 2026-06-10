Localizan con vida a adolescentes reportadas como desaparecidas en Navolato

Las adolescentes Key Guadalupe Félix Espinoza, de 13 años de edad, e Itzel Analí González Mata, quienes habían sido reportadas como desaparecidas en el municipio de Navolato, fueron localizadas con vida, informaron familiares.

La noticia fue confirmada luego de varias horas de búsqueda y difusión de fichas en redes sociales, donde familiares y amigos solicitaron el apoyo de la ciudadanía para obtener información sobre su paradero.

De acuerdo con las publicaciones realizadas por sus allegados, ambas jóvenes fueron vistas por última vez el pasado 9 de junio y, desde entonces, se desconocía su ubicación. La situación generó preocupación entre familiares y habitantes de la comunidad de Las Aguamitas y zonas cercanas.

Tras la movilización emprendida por sus seres queridos, así como la difusión masiva de sus fotografías e información en redes sociales, las adolescentes fueron encontradas sanas y salvas.

Familiares agradecieron el apoyo de las personas que compartieron las fichas de búsqueda y colaboraron con información durante las labores para dar con su paradero.