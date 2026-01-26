Localizan sin vida a militar desaparecido en la presa de Sanalona

El militar que había sido reportado como desaparecido la noche del domingo 25 de enero en la presa de la sindicatura de Sanalona, al oriente de Culiacán, fue localizado sin vida, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, el cuerpo del elemento fue encontrado a aproximadamente 80 metros de la orilla y a una profundidad de 10 metros dentro de la presa.

La funcionaria explicó que el hecho ocurrió durante un operativo en la zona, en el que dos elementos se encontraban nadando; sin embargo, uno de ellos perdió de vista a su compañero, por lo que se realizó el reporte de desaparición.

Inicialmente, se había informado que el militar cayó a la presa mientras se encontraba en un helicóptero que sobrevolaba el área; no obstante, con el avance de las indagatorias se precisó que el reporte de desaparición se originó durante el operativo acuático.

Tras el aviso, se activaron las labores de búsqueda con apoyo de cuerpos de rescate, hasta que se logró la localización del elemento.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del militar ni mayores detalles sobre el desarrollo del operativo en el que ocurrieron los hechos.