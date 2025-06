$!Locatarios de Culiacán piden reasignar recurso para Centro de Convenciones en plan de reactivación económica

“Queremos pedirle que pueda reetiquetar los recursos ya etiquetados para la inversión del Centro de Convenciones que se pretende”.

“Pero en este momento nosotros estamos buscando que se redireccione ese dinero para que podamos seguir adelante. Estamos pasando una crisis muy severa, y se vienen los meses más fuertes del año, más críticos para nosotros, del año”, señaló.

Manifestó que el sector comercial no rechaza el proyecto del Centro de Convenciones, sin embargo, este no sería viable en medio de la situación que atraviesa el estado en materia de seguridad.

“A ustedes se les dijo ‘el sector comercial quiere’, pero no se les dijo. No se hizo un consenso en este momento para ver si lo queremos. Nosotros ya hicimos una encuesta y la mayor parte del sector comercial y empresarial dice que lo quiere, pero que no lo quiere ahorita”, expresó.

Asimismo, advirtió que el proyecto no está bien planificado, pues en el contexto actual no hay certezas de que un Centro de Convenciones resulte benéfico para la capital.