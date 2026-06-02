$!Logra IMSS Sinaloa exitosa jornada de trasplantes tras donación

El Hospital General Regional número uno del IMSS fue sede de una exitosa jornada de trasplantes renales, derivada de una procuración multiorgánica tras el fallecimiento de un hombre de 31 años.
La decisión del donante y permitió que órganos y tejidos fueran destinados a pacientes que aguardaban una segunda oportunidad, marcando un hito de solidaridad en la entidad.
Entre las historias que hoy cobran un nuevo sentido se encuentra la de una mujer de 29 años, residente de Los Mochis, quien enfrentaba una batalla contra la insuficiencia renal crónica y complicaciones de diabetes mellitus, dependiendo por años de tratamientos sustitutivos para sobrevivir.
A ella se suma un hombre de 32 años, originario de Mazatlán y de profesión ingeniero industrial.
Su calidad de vida se había visto seriamente mermada por la hipertensión arterial y la insuficiencia renal crónica, padecimientos que hoy quedan atrás gracias al trasplante recibido.
La titular del IMSS en Sinaloa, Tania Clarissa Medina López, reconoció la labor del equipo multidisciplinario que participó en el proceso, resaltando que detrás de cada intervención hay una historia de profesionalismo y humanidad.
“Hoy celebramos la vida y la solidaridad. En medio del dolor de una familia que enfrentó la pérdida de un ser querido, surgió la oportunidad de brindar esperanza a otras personas. La donación de órganos representa uno de los actos más nobles que puede realizar un ser humano”, expresó Medina López.
Mientras que los riñones se quedaron en Sinaloa para beneficiar a los pacientes locales, el resto de los órganos procurados fueron trasladados de manera coordinada para salvar más vidas.
“Detrás de cada órgano trasplantado hay un enorme esfuerzo institucional, pero también una familia que decidió decir sí a la vida. Gracias a esa decisión, hoy dos pacientes tienen la posibilidad de recuperar su salud, retomar sus proyectos y reencontrarse con sus sueños”, señaló
El hígado fue enviado al Hospital General de México ‘Dr. Eduardo Liceaga’ en la Ciudad de México y las córneas fueron analizadas al Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara, Jalisco.
La titular del Seguro Social recordó que el director del instituto, Zoé Robledo, compartió que las autoridades recordaron que la donación es una de las expresiones más elevadas de solidaridad.
“El mejor homenaje que podemos rendir a quienes decidieron donar es seguir promoviendo la cultura de la donación. Cada donador puede beneficiar a varias personas y convertirse en la diferencia entre la enfermedad y una nueva oportunidad de vida”, agregó la doctora.
El IMSS en Sinaloa reiteró su compromiso con estos programas y exhortó a la ciudadanía a informarse y registrarse como donadores voluntarios a través del portal oficial del Centro Nacional de Trasplantes, subrayando la importancia de comunicar esta decisión a los familiares.