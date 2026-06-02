$!Logra IMSS Sinaloa exitosa jornada de trasplantes tras donación

El Hospital General Regional número uno del IMSS fue sede de una exitosa jornada de trasplantes renales, derivada de una procuración multiorgánica tras el fallecimiento de un hombre de 31 años.

La decisión del donante y permitió que órganos y tejidos fueran destinados a pacientes que aguardaban una segunda oportunidad, marcando un hito de solidaridad en la entidad.

Entre las historias que hoy cobran un nuevo sentido se encuentra la de una mujer de 29 años, residente de Los Mochis, quien enfrentaba una batalla contra la insuficiencia renal crónica y complicaciones de diabetes mellitus, dependiendo por años de tratamientos sustitutivos para sobrevivir.

A ella se suma un hombre de 32 años, originario de Mazatlán y de profesión ingeniero industrial.

Su calidad de vida se había visto seriamente mermada por la hipertensión arterial y la insuficiencia renal crónica, padecimientos que hoy quedan atrás gracias al trasplante recibido.