$!Logra Jardín Botánico de Culiacán histórica reproducción de la palmera Talipot

El equipo de investigación científica de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa IAP ha consolidado con éxito el proceso de propagación de la palmera Talipot. Este logro, se compartió en un comunicado, surge tras la floración del ejemplar ubicado en el Palmetum del Jardín Botánico Culiacán en 2024, la cual fue la primera registrada en el País. La bióloga de la SBZS, Mabeli González, informó que la fase crítica de recolección de frutos se llevó a cabo durante abril y mayo de 2025.

Para asegurar la integridad de las semillas, se instaló una estructura de malla bajo la palmera, permitiendo recoger diariamente los frutos que caían de forma natural. Tras ser trasladados al vivero para su limpieza y la extracción de pulpa, el equipo enfrentó el reto de determinar la viabilidad de las semillas. Gracias a diversos tratamientos pregerminativos, se alcanzó un notable porcentaje de germinación del 73.6 por ciento, despejando las dudas sobre la capacidad reproductiva de este ejemplar en suelo sinaloense. “Actualmente estamos trabajando en el trasplante de más de 500 ejemplares a un contenedor de mayor tamaño para lograr que su sistema radicular pueda desarrollarse adecuadamente y contar con individuos sanos para futuros proyectos de conservación de esta especie tan valiosa”, explicó Mabeli González. La experiencia técnica obtenida en la capital sinaloense no se quedará solo en los archivos locales. González destacó que el proceso se integrará en un protocolo estandarizado por la Botanic Garden Conservation International.





Esta red global de jardines botánicos pondrá la información a disposición de investigadores de todo el mundo como una referencia clave para futuros esfuerzos de conservación de esta especie. Originaria de la India y Sri Lanka, la planta Talipot vive entre 30 y 60 años antes de florecer por única vez. Al final de su vida, produce la inflorescencia más grande del reino vegetal, capaz de generar hasta 10 millones de flores y media tonelada de frutos, un espectáculo natural que el Jardín Botánico Culiacán ha logrado transformar en un legado científico para la posteridad.