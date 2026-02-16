Logra sector restaurantero incremento del 50% en ventas por el festejo del 14 de febrero

El sector restaurantero cumplió con éxito sus expectativas de derrama económica durante el pasado fin de semana con motivo del Día del Amor y la Amistad, registrando un incremento del 50 por ciento en sus ventas y afluencia de comensales.

De acuerdo con Karla Fernanda García Beltrán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, el movimiento comercial comenzó el viernes, incrementando hasta el sábado 14 y extendiéndose con una presencia de clientes hasta el domingo.

“Tuvimos un aumento del 50 por ciento en nuestras visitas de comensales y en nuestras ventas”, compartió García Beltrán.

Este resultado superó las proyecciones iniciales, que estimaban un crecimiento de entre el 30 y el 50 por ciento.

A diferencia de otras celebraciones, el servicio a domicilio no registró un aumento significativo, manteniéndose en sus niveles habituales y, según explicó la representante, el consumidor optó por una experiencia atmosférica que ofrecen los establecimientos.

“La gente prefiere salir a disfrutar, va por la experiencia atmosférica que se logra en el restaurante”, dijo.

También señaló que, aunque el 14 de febrero es una fecha para parejas donde incluso se reportaron pedidas de mano en los establecimientos, el flujo de este año también se nutrió de grupos de amigos y familias que celebraron durante todo el fin de semana.

El beneficio fue generalizado para los negocios que ofrecen desayunos, comidas y cenas.

Para hacer frente a esta alta demanda, la mayoría de los restaurantes se prepararon con antelación mediante la contratación de personal externo o el pago de horas extras a sus plantillas laborales.

Respecto a la comparativa con el mismo periodo de 2025, el sector reportó un comportamiento similar o con ligeros incrementos en el consumo, sin registrar retrocesos en las ventas generales.

Finalmente, la representante de Canirac invitó a la ciudadanía a continuar visitando los restaurantes locales, destacando que el gremio siempre está preparado para los comensales.