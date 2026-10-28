$!Logra Stasac 7% de incremento en salarios y 140 nuevas bases

Un aumento del 7 por ciento al sueldo y 140 nuevas bases son parte de los acuerdos alcanzados entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac) y el Gobierno Municipal como parte del pliego petitorio 2026. Los acuerdos fueron presentados este miércoles durante la Asamblea General número 142 del sindicato por la secretaria ejecutiva del Stasac, Cecilia Carrillo Montoya. “El Ayuntamiento de Culiacán puede otorgar un incremento del 7 por ciento. Esos son los acuerdos que hoy ponemos en consideración de nuestra Asamblea General”, expuso. El aumento tendrá efecto retroactivo al 1 de septiembre de 2026. Las diferencias económicas que correspondan deberán pagarse durante la segunda quincena de noviembre.

Carrillo Montoya señaló que el acuerdo contempla a trabajadores sindicalizados activos, así como a jubilados y pensionados. Entre los beneficios negociados también se encuentra el aumento a mil 450 becas escolares, que se entregarán durante 10 meses, y a 260 becas especiales, con un apoyo mensual de mil pesos para personas con discapacidad que cumplan los requisitos establecidos. En materia de salud, el Ayuntamiento aceptó conservar un apoyo anual de hasta 600 pesos por beneficiario para trabajadores sindicalizados, sus cónyuges e hijos. Además, los exámenes de la vista y la entrega de lentes podrán realizarse directamente en las instalaciones del sindicato.

El acuerdo contempla reconocer a 28 trabajadores comisionados al Stasac, adicionales a los integrantes del Comité Ejecutivo, y establecer un registro único de beneficiarios para facilitar la designación de las personas que recibirán las prestaciones económicas de los trabajadores, sin necesidad de acudir ante un notario. Entre las nuevas prestaciones se encuentra un día de descanso con goce de sueldo para quienes donen sangre en beneficio de otro trabajador sindicalizado, siempre que presenten la constancia correspondiente. También se incorporará un permiso con goce de sueldo para madres y padres trabajadores cuyos hijos cursen educación inicial o primaria, cuando las clases sean suspendidas oficialmente por lluvias, huracanes u otras contingencias contempladas en el acuerdo. Carrillo Montoya precisó que ambos permisos serán independientes de los cinco días de descanso ya establecidos en el contrato colectivo y del día de cumpleaños.