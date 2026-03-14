$!Logra UAS cobertura total de vacunación en la Facultad de Odontología

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y garantizar la salud de su comunidad, la Universidad Autónoma de Sinaloa, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, llevó a cabo una jornada de vacunación en la Facultad de Odontología, haciendo una cobertura total entre la matrícula estudiantil.

El comunicado indicó que la jornada en Odontología, registró la afluencia de jóvenes, así como de padres de familia y docentes que acudieron para completar sus esquemas de salud.

El director de la facultad, Félix Manuel Manjarrez Guerrero, destacó la vinculación entre la universidad y el sector salud, señalando que este esfuerzo conjunto facilita el acceso a las dosis y genera un impacto positivo en la comunidad universitaria.

“Doy las gracias a Bienestar Universitario y al IMSS por venir a vacunar contra el sarampión, la rubéola, la influenza y el Covid-19. Es fundamental que los muchachos estén protegidos contra estas enfermedades, ya que para nosotros es de vital importancia; contamos con clínicas donde nuestros alumnos tratan a pacientes y este tipo de acciones representan prevención directa”, comentó.