$!Logra UAS cobertura total de vacunación en la Facultad de Odontología

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y garantizar la salud de su comunidad, la Universidad Autónoma de Sinaloa, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, llevó a cabo una jornada de vacunación en la Facultad de Odontología, haciendo una cobertura total entre la matrícula estudiantil.
El comunicado indicó que la jornada en Odontología, registró la afluencia de jóvenes, así como de padres de familia y docentes que acudieron para completar sus esquemas de salud.
El director de la facultad, Félix Manuel Manjarrez Guerrero, destacó la vinculación entre la universidad y el sector salud, señalando que este esfuerzo conjunto facilita el acceso a las dosis y genera un impacto positivo en la comunidad universitaria.
“Doy las gracias a Bienestar Universitario y al IMSS por venir a vacunar contra el sarampión, la rubéola, la influenza y el Covid-19. Es fundamental que los muchachos estén protegidos contra estas enfermedades, ya que para nosotros es de vital importancia; contamos con clínicas donde nuestros alumnos tratan a pacientes y este tipo de acciones representan prevención directa”, comentó.
Manjarrez Guerrero subrayó que llevar las brigadas directamente a las aulas representa un beneficio significativo, ya que evita traslados innecesarios y largas filas en los centros de salud tradicionales.
Esta iniciativa es impulsada por la Unidad de Bienestar Universitario, bajo la dirección de la doctora Sofía Angulo Olivas, y forma parte de una campaña itinerante que ha recorrido diversas unidades académicas de la institución.
Como dato final, mencionó que los alumnos de la Facultad de Odontología se encuentran vacunados en su totalidad, puesto que la jornada ha visitado la facultad desde la semana pasada con el firme objetivo de que ningún joven se quede sin sus esquemas de vacunación.