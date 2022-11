$!‘Lograr una empresa más humana es posible’, señala Federico Garza Santos

Garza Santos compartió que Capitalismo Social es una iniciativa con la que básicamente se reconoce las fallas que ha tenido el modelo capitalista no solo en México, sino en el mundo.

Quien es ingeniero industrial y de sistemas por el ITESM, y actual presidente de Grupo Delta y Fibra Monterrey, compartió ante empresarios e invitados especiales, que desde los años 70, el modelo ha empezado a crear una desigualdad evidente entre las poblaciones, que como se dijo no son exclusivas de México, por lo que se tiene que pensar qué es lo que está causando estas polarizaciones, tratando de reconocer que no es sostenible mantener este tipo de polarizaciones.

“Si a mí me preguntan qué es lo que ha fallado con este modelos, diría que es el pensamiento a corto plazo, esto evita no ver la verdadera problemática a la que tienes que entender, esto es holístico, hay entender que todo está conectado, y que necesitas una sociedad próspera para que te vaya bien, de otra manera esto se te va a revertir”.

Respecto a cuál es el rol hoy en día del empresario para mejorar y actuar en el largo plazo, Garza Santos detalló, deben entender que son parte de un todo, que no se puede pretender velar únicamente por sus intereses, sino por toda su comunidad, porque al final día la problemática que se está viviendo en este país sería muy distinta, si el empresario hubiera tomado la responsabilidad que le corresponde en arropar a toda su comunidad.

“Lo que yo deseo que se lleven de esta charla a los empresarios invitados esta noche, serán algunos retos, desde pagar lo mejor que se pueda pagar a sus empleados, hasta no necesariamente seguir pensando que lo que el mercado paga está bien, porque éste muchas veces no está bien en el sentido que los sueldos que se pagan en este país no son suficientes para tener una vida digna, entendiendo que si se paga bien, evidentemente habrá más recursos en circulación, y una economía más dinámica, porque un país desarrollado que paga mejor vive mucho mejor”, resaltó Garza Santos.

Manifiesto del capitalismo social

Durante la ponencia Garza Santos habló sobre el manifiesto del capitalismo social dividido en cuatro ejes importantes, los cuales detallan que el capitalismo debe renovarse para contribuir a un futuro mejor, donde el desarrollo humano debe de avanzar a la par del desarrollo económico, y donde el propósito de las empresas no pueda limitarse a generar riqueza y dar valor a sus accionistas.

1. Comprometerse a defender el libre emprendimiento como el mejor sistema para producir riqueza, fomentando la realización de la persona y fortalecimiento de los principios de libertad. Sostener que la empresa fue creada para beneficiar a las personas, por tanto, todo emprendimiento debe significar un bien a la comunidad, actuando con ética, legalidad, y transparencia, así como promover la competencia justa y una mejor calidad de vida a través de sus productos y servicios, privilegiando el largo plazo para que su labor sea sostenible, permanente y merecedora de reconocimiento al demostrar ser una fuerza positiva para la sociedad.

2. Situar en el centro el respeto a la dignidad humana, la cual es inherente a todos los seres humanos, y su respeto está por encima de cualquier consideración económica, con el compromiso de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, laborales, y sociales, así como brindar salarios y beneficios que permitan una vida digna.

3. Asumir el compromiso social de la empresa, la cual es un organismo económico con dimensión social, cuyos beneficios deben reflejarse en todos sus grupos de interés , accionistas, clientes, colaboradores, proveedores, autoridades, y comunidades. Ser parte del combate a la pobreza a través de la construcción de un México más justo y equitativo.

4. Actuar con liderazgo humanista. Al ser parte activa de sus comunidades, se tiene un deber ciudadano de involucrarse constructivamente en los asuntos públicos en aras de formar parte de las soluciones que nuestras comunidades y el planeta necesitan.