López Obrador no estuvo en Badiraguato este fin de semana, pero sí regresará

El Presidente Andrés Manuel López Obrador no estuvo este fin de semana en Badiraguato, como se ha hado a conocer en redes sociales.

O al menos eso ha dicho el Mandatario en su conferencia matutina de este lunes, en la que afirmó que su gira de trabajo fue en Guamúchil.

López Obrador arribó a Sinaloa por carretera la tarde noche del sábado, vía terrestre y proveniente de Sonora.

Pasó la noche en el norte y el domingo se trasladó a Salvador Alvarado para supervisar la ejecución del programa IMSS-Bienestar que firmó desde mayo de este año en Sinaloa.

Por la tarde llegó a Culiacán y la agenda señalaba que volaría por la tarde a la Ciudad de México.

“Fui a Guamúchil nada más, no fue a Badiraguato”, afirmó López Obrador.

Durante la conferencia semanera del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se reprodujo una parte de lo que López Obrador dijo en su conferencia La Mañanera más temprano sobre su supuesta visita a Badiraguato.

“Hay una campaña en las redes de que voy a Sinaloa, a Badiraguato, a reunirme con miembros del cártel de Sinaloa”, dijo.

“Voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, de gente trabajadora que no debe de estigmatizar”.

“¿Y por qué voy a Sinaloa?, porque nos importa la producción de alimentos, tenemos dos propósitos fundamentales: la autosuficiencia energética y la autosuficiencia alimentaria. Y vamos a impulsar la producción de frijol, de maíz y arroz... He ido las mismas veces, sino es que más a Sonora que a Sinaloa “, agregó.

“Que va a reunirse con los malos (dicen), no fui a Badiraguato, pero voy a ir, dijo, y sí, ya quedamos en que va a venir en la primera quincena de enero, yo le había dicho venga en diciembre para que inaugure el puente de El Quelite”, señaló Rocha Moya.

“Y sí le buscó, nada más que no sea a principios para que el puente se termine, pero ya le buscó y los dos últimos fines de semana cae una en 24 y la otra en 31 de diciembre; entonces ya me dijo no, no se puede; venga en enero, le dije, en la primera quincena de enero. Va a venir a supervisar las carreteras, las presas e inaugurar... sí va para arriba, para Badiraguato, y si va a ir a San Ignacio, por el tema de... y luego va a ir a Rosario y a Mazatlán, que es en donde tenemos las presas, y el sistema de riego; ya anotó, ahí tiene el compromiso de venir con nosotros para entonces”.