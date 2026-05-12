Los cambios siempre son buenos: Alcaldesa de Culiacán tras ajustes en gabinete

La Presidenta Municipal provisional de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal defendió los primeros cambios en su gabinete ya que estos responden a la necesidad de fortalecer el trabajo del Ayuntamiento y mejorar la atención a la ciudadanía.

Desde que asumió la Alcaldía el pasado 1 de mayo, tras la licencia solicitada por Juan de Dios Gámez Mendívil, Ramos Villarreal había sostenido en diversas ocasiones que no contemplaba modificaciones y que mantendría intacta la estructura de su administración.

Sin embargo, este lunes anunció la salida de María Elena Armenta de la Rocha de la Secretaría de las Mujeres; de Itzel Margarita Estolano Ibarra de la Secretaría de Bienestar; y de Hortencia Cota González de la Dirección de Ingresos.

En su lugar rindió protesta María del Rosario Valdez Páez, Paola Sauceda Araiza y Saúl Edén León Barraza, respectivamente.

“Somos un equipo que estamos en constante monitoreo. Nuestra obligación como servidores públicos es brindarle siempre a la ciudadanía un mayor y mejor servicio”, declaró este martes durante la presentación del Paquete de Obras del Malecón Río Culiacán.

“Los cambios siempre son buenos, vienen nuevos ciclos, pues para el Ayuntamiento de Culiacán. Estamos enfocados en seguir trabajando y es por eso que se tomó la decisión”.

Ramos Villarreal también dejó abierta la posibilidad de realizar nuevos ajustes en caso de que las evaluaciones internas así lo determinen.

“Somos un equipo, lo reitero, que estamos en constante monitoreo... en caso de que se determine necesario algún otro ajuste, pues ya se valorará y se llevará a cabo”, sostuvo.

Perfiles de los nuevos funcionarios

María del Rosario Valdez Páez, nueva titular de la Secretaría de las Mujeres, es licenciada en Comercio Internacional por la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuenta con una maestría en Administración de Negocios con especialidad en Calidad y Productividad por Universidad Tecmilenio y un doctorado en Psicopedagogía y Desarrollo del Potencial Humano.

Fue síndica procuradora del Ayuntamiento de Culiacán en el periodo 2021-2024 y recientemente se desempeñaba como directora de Inversiones y Gestión de Fondos.

Paola Sauceda Araiza, nueva secretaria de Bienestar, es ingeniera en Biosistemas por el Instituto Tecnológico de Sonora. Ha trabajado en el Departamento de Gestión de Presidencia del Ayuntamiento de Culiacán y en la Secretaría de las Mujeres del Estado, donde fungió como coordinadora operativa y territorial de actividades comunitarias con enfoque social y de género.

Saúl Edén León Barraza, nuevo director de Ingresos, es licenciado en Administración y Finanzas. Ha laborado en empresas como Banamex y Telcel, además de haber sido director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Culiacán entre marzo de 2024 y marzo de 2025. Posteriormente se desempeñó como auxiliar administrativo en esa misma área.

Funcionarios salientes

María Elena Armenta de la Rocha, quien dejó la titularidad de la Secretaría Municipal de las Mujeres, fue la primera persona en encabezar esta dependencia luego de que el Instituto Municipal de las Mujeres fuera elevado al rango de Secretaría en diciembre de 2024, durante la administración de Juan de Dios Gámez Mendívil.

Cuenta con 29 años de experiencia en el servicio público, principalmente en el Gobierno del Estado y en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, donde se desempeñó como auxiliar jurídica. Además, ha recibido capacitaciones en derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género y atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

Itzel Margarita Estolano Ibarra, ex titular de la Secretaría de Bienestar, es licenciada en Trabajo Social. Antes de asumir el cargo en noviembre de 2025, se desempeñó como regidora del Ayuntamiento de Culiacán por Morena, puesto al que llegó en noviembre de 2024.

También trabajó como jefa del Departamento de Estrategias Digitales del Ayuntamiento y como Servidora de la Nación en la Delegación de Programas para el Bienestar en Sinaloa.

Hortencia Cota González, quien dejó la Dirección de Ingresos, ocupaba esa responsabilidad desde marzo de 2023 y fue ratificada en el cargo para un nuevo periodo de tres años a partir del 1 de noviembre de 2024. Durante su gestión estuvo al frente de una de las áreas clave para la captación de recursos del Ayuntamiento de Culiacán.