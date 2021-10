Los ‘castigados’ de Las Puentes, la comunidad de Navolato que ya tiene casi 4 meses sin agua potable

- Pues yo no he sabido que haya eso, dicen nada más que porque nos están castigando, porque mucha gente debe mucho, no sé si será por eso, o a lo mejor sí, pero no he sabido yo que estén trabajando por un tubo o algo. A veces, sí, más antes salía agua de la llave y le pedía al vecino, pero pues también se detuvo y ya no salió agua.

“Hay varia gente que no paga, si es cierto, hay mucha gente que no paga”.

“Hasta granitos por causa de este baño. No, le dije, ya no traigas”.

- No pues, aquí, capeando lo poquito que cae. Ahorita fue mi esposo a traer, estaba saliendo un poquito de donde estaba el tinaco (comunal), pero pues ya no salió, ya no sabemos, nada más alcanzó a traer cuatro cubetas. Ya tenemos cuatro meses y no hay. Toda la pandemia, sin agua.

Dicen que nadie sabe por qué ya van más de tres meses que no tienen servicio de agua potable, pero sienten la necesidad de aclarar que no han pagado sus recibos desde que empezó a fallar la distribución.

Juan Alberto, de 57 años, pregunta si sabemos si va llegar otra pipa.

“Ayer vino una, venía un señor nada más, yo me subí a ayudarle a repartir, pero le dije, vamos a la casa de mi apá, y por eso le dejaron agua, si no no va”, señala.



- ¿Usted donde vive?

- Yo vivo en Navolato, pero vengo a ver a mi apá y a mi amá, porque ya están grandes y viven solos



Según Juan Alberto, el reparto de agua se da un día para un sector y otro diferente al día siguiente.

“No, todos los días dan donde mismo, allá abajo es donde dejan”, señala con la mano.

“Todos los días, y aquí nada, por eso uno le tiene que decir al de la pipa que le deje, pero a veces no quiere, dicen que ya traen orden de dónde echar”.

Afuera de una de las casas de la entrada tienen una tina grande de plástico. Hay dos señoras y una mujer más joven tiene a un bebé en brazos. Una de las mujeres se escondió para no hablar con la prensa.

“Ya hace varios meses que no hay agua”, dice Irma, una mujer de 50 años.



- ¿Cómo le han estado haciendo este tiempo sin agua?

- Pues unos, los que tienen carro van y traen agua del canal, otros van a pedir a los campos, pero nada más uno les da, pero los que no tienen carro para moverse esperan al de la pipa.



Irma asegura no tener la misma preocupación de los demás, porque a su casa sí llega un poco de agua por la noche.

“A la una de la mañana echan un chorrito y yo no me duermo, yo lleno los tambos, el del baño, el de la cocina, yo lleno todo”, detalla.



- ¿Han hablado con alguna autoridad?

- Mucha gente ha ido a Villa Juárez a hablar con el síndico, con Boga, pero dice que aquí se debe mucho de agua, que por eso la cortaron.



- ¿La mayoría de las personas deben?

- Sí debemos, yo sí debo la verdad, no vamos a decir que no debemos.

Irma también coincide en que el reparto de agua no es muy claro.

Mire, a las casas de allá del fondo hasta, aquí hasta el super, es donde si les dejan agua, a nosotros no.

En ese momento llega un carro y se estaciona frente a la casa, se baja una mujer de mediana edad y baja dos bidones de 20 litros de agua

“Mire, ella le trae agua a su hermana”, dice Irma.

La mujer trae agua desde Costa Rica y asegura que todos los días debe hacer ese viaje, porque la pipa no nos deja agua.

Uno tiene que ir a los campos agrícolas del canal o de donde caiga

Juan Alberto Morales tiene 57 años, él es oriundo de Las Puentes, pero vive en Culiacán.

Se dedica a llevar pata de mula y ostiones para vender, pero cuando es temporada de captura de camarón regresa a casa de sus padres.

“Sí hay a chorros, anda uno que tiene que traer del canal, de los canales agrícolas, otros traen en carrucha y está lejos de aquí, está duro”, lamenta.

Juan Alberto se sentó en la sombra, en una macetera afuera de la escuela primaria Adolfo López Mateos, para renegar de su presente.

“Ahorita no tenemos agua; yo el lunes siempre llené dos tambos de esos, a mi apá le llevé dos, y allá con mi hermano le llené otros dos, pues nomás ese trajo y ya no trajo más”, dice.

- ¿Y no les ha dicho por qué no hay agua?

- No, los del periódico y en la tele salió un reportaje. Dicen que porque no pagamos. Pero son chingaderas. Es muy fácil hacerlo eso. Por decir, si yo no pagué, aquí el que pagó no tiene la culpa de que yo no haya pagado. Entonces, pongan el agua, véngase con los recibos del agua y al cabrón que no pagó, hay que mochársela: tú estás cortado porque no has pagado.



- ¿No será un problema de que está fallando la tubería?

- Yo he oído comentarios, todos estamos batallando con el agua, que las gentes, en los campos agrícolas, mochan la carretera y ponen un tubo directo a la tubería, esos todo el tiempo tienen agua, para acá no llega.



Juan Alberto señala que salió de su casa, iba en busca del comisario, pero decidió esperar a ver si la pipa pasa de nuevo.

“A las 7:00 pasó y estoy esperando a ver si echa otra vuelta, si no, me va a tronar. Hoy sí trajo, a las 7:00 de la mañana, pero no me dejó”, dice.

Alguien le pregunta que si dónde está o qué ha hecho el comisario.

“Ahorita está en su casa... acostado”, dice y luego sonríe.