$!Los desaparecidos siguen siendo invisibles para AMLO, advierten en Sabuesos Guerreras

La activista social y buscadora abundó que solo en dos ocasiones se han reunido con el Presidente: la primera a pocos días de iniciado su gobierno, en 2018; y la segunda y última ocasión meses después.

“Hemos estado con él en Palacio Nacional cuando entró y empezó a recibir a las familias de desaparecidos, y seguimos igual, no ha pasado absolutamente nada. Dijo que no iba a volver a recibir a las familias, y pues ha cumplido su palabra, tristemente”, expresó.



- ¿Hay algún motivo por el que no quiera recibir a los colectivos?

- No le gusta que le griten y que le exijan, no le gusta que le pidan que regrese a los desaparecidos.



“Para nosotros esa reunión tristemente no tiene ningún beneficio”, manifestó.

La líder del colectivo expresó que la búsqueda de desaparecidos en México es una simulación, ya que no hay resultados y la cifra de desaparecidos se ha duplicado en los tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Sigue siendo una simulación la búsqueda de los desaparecidos porque en realidad no la hay (...) no hacen nada, de qué nos sirve la canalización, las pláticas, de que nos sirve que nos den palmaditas en la espalda, eso no nos sirve porque aquí estamos nuevamente y nuestros desaparecidos no aparecen”, señaló.

“Antes (en 2018) eran 40 mil, ahora son más de 100 mil desaparecidos, más las familias, porque estamos desaparecidas también nosotras para ellos”.