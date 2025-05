Los golpes de calor también pegan en la sombra: Kenny Inzunza

CULIACÁN._ Con el aumento de las temperaturas en Sinaloa, los casos de deshidratación y golpes de calor aumentan en los hospitales en esta temporada.

El director de Prevención y Promoción de la Salud, Gerardo Kenny Inzunza Leyva, informó que los síntomas pueden aparecer aún cuando no haya una exposición directa a los rayos solares.

“Si una persona está debajo de un árbol, pero hace demasiado calor, la temperatura ambiental está elevada y además nos encontramos haciendo ejercicio, sí nos puede dar un golpe de calor”.

En Noticiero Noroeste, puntualizó que entre los síntomas del padecimiento, las personas sufren sudoración excesiva, piel seca, enrojecimiento de la piel, mareos, vómitos, confusión y aceleración en la respiración y ritmo cardíaco.

Por ello, recomendó que para evitar una deshidratación por calor, la gente evite estar a la intemperie entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde, que utilice manga larga fresca de colores claros, hidratarse con agua y utilizar bloqueador solar.

“Si no estamos deshidratados, si no tenemos vómito o diarrea, no es correcto usar electrolitos orales... es una fórmula química que es tan exacta que no debemos alterar, si se le echan gotitas de limón o un saborizante, echa a perder su función” explicó.

A pregunta expresa sobre los casos registrados en 2024, el funcionario detalló que hubo 116 deshidrataciones por calor, 16 golpes de calor y tres defunciones. Mientras que en 2025, han habido 16 deshidrataciones por calor.

En caso de ser testigos de que una persona presenta un golpe de calor, Inzunza Leyva dijo que el primer paso es llevar al paciente a una zona sombreada que esté muy ventilada, después desabrochar la ropa, y poner trapos húmedos en el cuerpo.

Después de esos primeros auxilios, indicó que el afectado debe ser llevado a un centro médico o los testigos deben llamar al 911, para atender la urgencia.