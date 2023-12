La fundadora de la asociación Amigos Animalistas, Gabriela Valdez Muñoz, explicó que aunque el sonido de los fuegos artificiales es el principal motivo para que salgan asustadas las mascotas, esto ocurre en la mayoría de casos porque no se previó el cierre de puertas y ventanas.

“Hay que agarrarlo con comidita, hablándole, no poniéndolo nervioso, resguardarlo en casa y tomarle una fotito o si trae número el collar, llamarle al dueño, si no lo trae, subirlo inmediatamente ‘oigan, me encontré este perrito en tal calle’ y reportarlo”.

Asimismo, indicó que las primeras horas de que se perdió la mascota son las más importantes, por lo que se debe difundir la información más relevante sobre cómo se ve, dónde se perdió y los datos de contacto.

Como consejo especial, dijo que suele recomendar a los dueños de perros extraviados que ofrezcan recompensa para elevar las posibilidades de encontrar a la mascota.