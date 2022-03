Los líderes sindicales no quieren trabajar, quieren cargos, dice Imelda Castro sobre conflicto en el SNTE 27

Ante el paro de labores en el SNTE 27, la senadora sinaloense Imelda Castro Castro señaló que los líderes sindicales no quieren volver a las aulas y solo buscan mantener cargos públicos y comisiones lejos de velar por los derechos de los trabajadores de la educación.

“Ellos están defendiendo canonjías que solo tienen los líderes, no defienden al maestros o la maestra que están en el aula, sino que defienden sus canonjías corporativas que tuvieron en todos lados, quieren cargos, no quieren trabajar, pero que quede muy claro, nuestra postura es sobre los liderazgos, no sobre los maestros”, expresó Imelda Castro.

Comentó que los docentes se encuentran trabajando en las aulas, sacando adelante la educación en Sinaloa y que si el sindicato decide seguir en la disputa con la Secretaría de Educación Pública y Cultura se quedará solo.

“Ellos llaman a un paro pero al final de cuentas no paran más del 25 por ciento, la mayoría de los maestros van a dar clases, entonces se van a quedar solos en esa idea de no trabajar”, afirmó la senadora.

“Son los líderes sindicales los que no quieren trabajar, el magisterio está trabajando en las escuelas en su gran mayoría”, sostuvo.

La senadora morenista comentó que anteriormente los sindicatos estaban acostumbrados a ocupar cargos públicos, pactar con los gobiernos y recibir millones de pesos sin trabajar, situación que afirmó ya quedó en el pasado y algunos líderes sindicales se resisten a aceptar.

“Desafortunadamente hay líderes sindicales que todavía no entienden que estamos en un proceso de cambio (...) les gusta estar de comisionados, tener dinero, millones de pesos acordados con los gobiernos pero eso ya se acabó, ahora tienen que regresar a trabajar a las aulas, y creo que los maestros y las maestras están observando esa conducta de su líder”, expresó.

Imelda Castro afirmó que la SEPyC no debe ceder a los chantajes del líder sindical del SNTE 27, Genaro Torrencillas, ya que al hacerlo dejaría en claro que no hubo un cambio en el Gobierno del Estado.

“No deben de ceder al chantaje y a la presión, tienen que resistir porque si ahorita aceptan esos chantajes imagínense, se van a volver a subir y es como si no hubiera habido cambios”, sostuvo.