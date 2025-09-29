$!Los niños de Alturas del Sur no pueden salir al parque porque no hay luz en las noches

Durante las noches, el parque de la calle Cerro Blanco del fraccionamiento Alturas del Sur está oscuro, privando a las familias de realizar actividades recreativas. Los vecinos han hecho reportes al Ayuntamiento de Culiacán; sin embargo ha estado sin atención por lo menos desde hace un mes, según la denuncia ciudadana.





Dania, quien es vecina del sector desde hace cinco años, explicó que el alumbrado público del parque funciona de manera intermitente, pues pasan algunos días con luz, pero a los siguientes ya no hay. “Se la lleva mucha gente aquí en el parque, pero no hay luz. A veces hay una lámpara que parpadea, pero hasta ahí, siempre está oscuro”.





“Hay muchos niños de la calle que se la llevan aquí en el parque, y en la noche hay carros, y si andan en la calle, está peligroso”, consideró. En ese sentido, mencionó que desconoce cuál sea la causa del problema, si se trata de una falla en el sistema eléctrico o si hay quienes desconectan el cableado deliberadamente.





Asimismo Maribel, quien trabaja en una tienda de abarrotes de la zona, mencionó que hay otros parques con alumbrado que sí funciona, por lo que en esas calles percibe inseguridad. “A mí gracias a Dios no me ha tocado pero sí ha tocado que haya asaltos”.



