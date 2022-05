Los periodistas estamos bajo el fuego de la delincuencia, lamenta Alejandro Sicairos ante asesinato de Luis Enrique Ramírez

Los periodistas vivimos bajo el fuego de la delincuencia, expresó el periodista Alejandro Sicairos ante el asesinato del colega Luis Enrique Ramírez, así mismo lamentó este suceso exigiendo justicia al gobierno y las autoridades.

“Yo creo que ahorita lo que urge es que la Fiscalía salga a dar el dato de lo que tiene porque se me hace un hecho atípico, porque Luis Enrique no se dedicaba a temas de la delincuencia organizada, no se metía en esos temas, no sé si se pueda presumir un móvil político, hay que ver qué dice la Fiscalía, qué dice el Gobernador”, comentó.

“Y ahorita en este ambiente de confusión, hay una sola cosa cierta, los periodistas estamos bajo el fuego de la delincuencia, vivimos con el arma en la sien, no podemos confiar, no podemos descuidar la protección de nosotros, se tiene que luchar y avanzar en esto contra la lentitud de los gobiernos para proteger el periodismo, tenemos que ir más allá de esto, terrible suceso”.

El periodista señaló que le preocupa mucho que suceda exactamente en el mes de mayo, ya que en un inicio de sexenio cuando Quirino empezó en mayo asesinaron a Javier Valdez, y ahora que inicia Rocha en mayo asesinan a otro periodista Luis Enrique.

“Creo yo que de inmediato la Fiscalía y el Gobernador deben salir a explicar qué está pasando porque esto ¿qué hace?, pues que apretemos el cuerpo todos los periodistas”.

“Que apretemos el cuerpo porque nos ratifica que así pasen los años, así pasen gobiernos, seguimos en la impunidad, seguimos en peligro, este oficio no tiene garantías para que lo ejerzamos con total confianza, que no vamos a perder la vida en el intento de informar a la sociedad”.