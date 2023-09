Los manifestantes, que realizaron movilizaciones en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, reclamaron que en Sinaloa no existe una separación de poderes pues sería el Gobernador Rubén Rocha Moya quién está detrás de los procesos penales que enfrenta Madueña Molina.

”Si los corren a la malagueña nosotros los vamos a defender. Si les dicen que no hay dinero para pagarle nosotros vamos a dar el dinero”, afirmó.

”Mis compañeros, puros trabajadores: que le digan al Rector que aclare las imputaciones que le hacen de la Fiscalía al juez, los jueces no pueden resolver con base a presiones”, asentó.

”¿Qué no comprenderán una ecuación tan sencilla, de que si admiten que los audite el Gobierno federal porque no permiten que los audite el Gobierno estatal? No estamos más que pidiendo que se transparenten las cosas”, señaló.