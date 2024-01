“Tienen como característica opacidad, la irresponsabilidad, la violación a las normas que hemos construido como sociedad, pero también la violación de la Ley Orgánica de la universidad, y eso lo saben ellos, lo saben los universitarios que lo manifestamos, y también lo saben los universitarios que respetablemente no lo manifiestan, lo sabemos todos”, sostuvo el Diputado local.

Los responsables de que hoy la Universidad Autónoma de Sinaloa esté pasando por una situación tan delicada, de no tener para pagar quincenas y gratificaciones navideñas, están al interior de la institución, aseguró Sergio Mario Arredondo Salas.

Arredondo Salas señaló que no tener para pagar quincenas es algo que se gestó a lo largo de muchos años, se pudo anticipar y buscar soluciones a partir de la transparencia y rendición de cuentas.

“Qué bueno que hoy se está hablando de austeridad, pero se ocupa también transparencia, ya ocupamos saber qué está sucediendo en la universidad, cómo llegamos a este punto, no se trata de estar buscando culpables en otros lados, se trata de asumir la responsabilidad que tuvieron autoridades y que se tiene como autoridades en el manejo de los recursos que le entrega la sociedad a una institución que es de los sinaloenses”, dijo.

“Las autoridades universitarias saben que no tiene ningún crédito moral para estar exigiendo apoyos extraordinarios al gobierno desde una postura de opacidad, pero la comunidad universitaria sí tiene toda una contribución ética moral a Sinaloa, a ellos sí hay que responderle, pero es necesario también la comunidad hagamos una reflexión sobre nuestra universidad, no pude seguir así, no nos merecemos estar pagando por los actos de unos cuantos”.

Apuntó que es necesaria la apertura de parte de los distintos niveles de gobierno ante este escenario, que la reprobación que se tiene de sus autoridades no afecte el reconocimiento que merece la comunidad universitaria.