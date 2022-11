Los sinaloenses Ernesto Coppel y Luis Osuna estarán en el Summit 2022 del foro Mar de Cortés

CULIACÁN._ Para hablar sobre el turismo, los sinaloenses Ernesto Coppel Kelly y Luis Osuna Vidaurri participarán durante el próximo Summit 2022 del foro de Mar de Cortés, que se realizará del 16 al 18 de noviembre en Los Cabos, Baja California Sur.

Como parte de la lista de exponentes, Ernesto Coppel Kelly, empresario mazatleco será parte del panel “Turismo Regional para la Prosperidad”, en el cual compartirá sus experiencias acerca de este tema.

Coppel Kelly es fundador y presidente del Consejo de Administración de Grupo Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts.

Desde 1987 ha desarrollado seis hoteles de lujo en la playa: dos en la Costa del Pacífico en Mazatlán y cuatro en Cabo San Lucas. Además tiene proyectos de construcción en el Caribe y en el Bajío.

En 2004 fue nombrado Empresario del Año y en 2005 recibió el Five Star Diamond Award, por The American Academy of Hospitality Sciences.

Fue asesor en materia de turismo del Presidente Vicente Fox, Presidente de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos por el periodo 2006-2007 y Presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico por el periodo 2008-2010.

Ha publicado varios libros y participó en la temporada 7 de Shark Tank, un reality show de Sony Channel donde empresarios buscan invertir en proyectos de emprendimiento.

Dentro de este panel también participará, como moderador, el director general de Grupo Panamá, Luis Osuna Vidaurri, quien cuenta con una extensa experiencia en el ramo gastronómico.

El chef mazatleco desde pequeño se ha desarrollado en distintas áreas de la empresa que fundaron sus padres en la década de los 70 en Mazatlán.

En su juventud, durante los 90, migró a la Ciudad de México para estudiar en el Instituto Ambrosía, donde se preparó como chef de artes culinarias y administración de restaurantes.

Al regresar a Sinaloa, a partir del 2000 se incorporó a Grupo Panamá y en 2004 asumió el puesto de Director de la División Restaurantes, ayudando a tecnificar la operación del área.

Desde 2012 es Director General de Grupo Panamá, logrando el objetivo de profesionalizar cada una de las áreas de la empresa y es Chef fundador del restaurante Cayenna, Cocina del Mundo.