$!Lucha por la libertad de expresión en México y en Sinaloa no ha sido consumada: Asociación ‘7 de Junio’

CULIACÁN._ La lucha a favor de la libertad de expresión en México, así como en Sinaloa, todavía tiene tareas pendientes, expuso el presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores “7 de Junio”.

Jesús Bustamante Rivera encabezó este sábado el encuentro anual de periodistas y comunicadores de la asociación, en el que se reivindican los esfuerzos de los agremiados y del resto de los periodistas para la dignificación del oficio.

“Quienes me han antecedido han hecho lo propio, han luchado para que así sea y aún me atrevo a decir, pues, no ha sido todavía consumado. No es un trabajo concluido. La ‘7 de Junio’ nació hace ya 26 años con el objetivo de representar, defender y fortalecer la unidad del gremio periodístico. Y hemos trabajado activamente en la promoción de esa misma libertad de expresión, la protección y la dignificación del oficio”, estableció.

“A nuestra llegada como mesa directiva dijimos que dirigiríamos nuestros esfuerzos a la unidad y a la profesionalización, pero si era necesario alzaríamos la voz, y creo así lo hemos hecho”.