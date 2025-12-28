$!Luciana es una bebé inquieta que empieza a nombrar el mundo

Luciana tiene un año y está en una etapa de descubrimientos.
Aún no camina, pero gatea con energía, juega con lo que encuentra a su alrededor y comienza a nombrar el mundo con palabras sencillas como “mamá” y “agua”.
De acuerdo con Karla, su mamá, Luciana calza del número 11 al 11 y medio y usa ropa de 12 a 18 meses.
Le gustan los peluches y los juguetes simples, aquellos que puede tocar, abrazar y explorar a su ritmo.
Entre sus programas favoritos está Plim Plim, cuyas canciones reconoce de inmediato. Es una bebé inquieta y traviesa que convive todos los días con sus papás, abuelos y su tía.
No asiste a guardería y también comparte tiempo con sus primos, en un entorno familiar cercano.
LA CAMPAÑA
Por segundo año consecutivo, la campaña Sé Un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Sabuesos Guerreras”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia con la desaparición de un familiar.
PARTICIPE
Los donativos pueden ser entregados en las oficinas de Noroeste Culiacán en calle Ángel Flores 282 oriente, colonia Centro. La recepción de donaciones estará abierta hasta unos días antes del Día de Reyes.