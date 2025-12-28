$!Luciana es una bebé inquieta que empieza a nombrar el mundo

Luciana tiene un año y está en una etapa de descubrimientos.

Aún no camina, pero gatea con energía, juega con lo que encuentra a su alrededor y comienza a nombrar el mundo con palabras sencillas como “mamá” y “agua”.

De acuerdo con Karla, su mamá, Luciana calza del número 11 al 11 y medio y usa ropa de 12 a 18 meses.

Le gustan los peluches y los juguetes simples, aquellos que puede tocar, abrazar y explorar a su ritmo.