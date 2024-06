El Diputado local Luis Javier de la Rocha Zazueta, quien fue candidato de la coalición que conforma al PRI, PAN, PRD y PAS para Diputado local por el Distrito 13, dijo que esperará los resultados del cómputo del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para saber si impugnará la elección.

En Noticiero Noroeste, el Legislador señaló que su solicitud con el IEES es que se cuenten nuevamente todos los votos de su Distrito.

“De lo que se me informó es que teníamos 66 casillas que no habían sido contabilizadas, 180 casillas con irregularidades, de todo tipo, tanto en la caja, como si se abrió, si se cerró, que solamente el Instituto Electoral autorizó la apertura de 123, quedó la parte restante. Pero me llama la atención que de esos 123, son los de mayor marginación, donde tiene mayor presencia Morena, no me autorizó donde hay menos pobres” expresó.

Al ser cuestionado por qué fue exactamente en las casillas donde hubo presuntas irregularidades, indicó que no podía decirlas porque es parte de su defensa.

Indicó que su prioridad es que haya transparencia y rendición de cuentas y la ciudadanía sepa que su voto contó, ya sea a favor o en contra de su candidatura, será hasta entonces, aseguró que reconocerá los resultados oficiales.

“Hay dos ‘Sinaloas’, uno que desgraciadamente se presta a las dádivas, al papá Gobierno, y otro que sí reconoce que hay una ausencia total de las políticas públicas donde no hay beneficios, donde está la falta de medicinas. la falta preventiva, la falta de seguridad y hay otro Sinaloa que no ve eso”.

En otros temas, sobre su plataforma y las propuestas que tuvo en su campaña, señaló que de no obtener resultados favorables en la elección, buscará que los compañeros que entren por la vía plurinominal al Congreso adopten sus propuestas relacionadas a la protección de la niñez, como la creación de una fiscalía especializada en la trata de menores y que sea obligatorio mostrar identificación en hoteles y moteles al llegar con un menor de edad al lugar.